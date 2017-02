Jogador do Sporting em cena de pancadaria

JN Hoje às 16:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Jonathan Silva tornou-se, nesta terça-feira, um fenómeno de visualizações do Youtube e está a merecer grande destaque na imprensa argentina. Tudo pelos piores motivos. É que o lateral emprestado pelos leões ao Boca Juniors envolveu-se numa verdadeira cena de pancadaria... em pleno treino.

A sessão de trabalhos até decorria com aparente tranquilidade quando, num ápice, o lateral se desentende com o colega Juan Insaurralde e os dois acabam... ao murro. Para azar do argentino, o momento aconteceu quando os jornalistas assistiam ao treino, pelo que as imagens não tardaram a espalhar-se pela Internet.