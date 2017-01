Jogadores do Benfica insultados na chegada ao Seixal

Hoje às 03:15, atualizado às 03:16 Facebook

Não foi nada pacífico o regresso do Benfica ao Seixal, após a derrota em Setúbal. Quando o autocarro dos encarnados chegou ao Caixa Futebol Campus, dezenas de adeptos esperavam a equipa. Os jogadores foram insultados e o veículo rodeado por simpatizantes das águias.

À segunda derrota consecutiva, um grupo de adeptos do Benfica não perdoou a equipa de Rui Vitória. Após o jogo de segunda-feira à noite com o Vitória de Setúbal (1-0), os tricampeões viajaram para o Seixal e, quando o autocarro chegou ao centro de estágio, a receção foi tudo menos afetuosa. Os jogadores foram insultados, a viatura atingida e rodeada pelos adeptos, que chegaram mesmo a lançar tochas.

Apesar de as águias continuarem no topo da Liga, agora com um escasso ponto de vantagem sobre o F. C. Porto, o clima de tensão atinge níveis pouco habituais no passado recente do clube da Luz. A formação orientada por Rui Vitória, recorde-se, vinha de uma derrota, com o Moreirense, nas meias-finais da Taça da Liga e somou, no Bonfim, novo desaire, agora para o campeonato.