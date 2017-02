Jogo de loucos acaba com vitória de Guardiola sobre Jardim

JN Hoje às 21:52, atualizado às 22:16 Facebook

Oito golos, um jogo frenético, um sorriso largo para Pep Guardiola, depois de uma boa dose de sofrimento, e um desgosto para Leonardo Jardim, após ver Falcao brilhar no Etihad.

Foi assim o encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre Manchester City e o Mónaco, que terminou com vitória dos ingleses por 5-3.

A pressionar alto, o Mónaco, com Bernardo Silva no onze, desde cedo criou problemas ao futebol de posse do City - os ingleses até foram os primeiros a marcar (por Sterling, aos 26 minutos), mas, sem surpresa, os monegascos chegaram ao intervalo a vencer, com golos de Falcao (32) e Mbappe (40).

No arranque do segundo tempo, a equipa de Leonardo Jardim podia ter dilatado a vantagem, mas Falcao falhou na conversão de uma grande penalidade.

A seguir, o antigo avançado do F. C. Porto voltou a borrar a pintura, com um mau passe que resultou no segundo do City (Aguero, 58).

Só que foram precisos apenas três minutos para o avançado colombiano se redimir, com um grande chapéu que é candidato a recorde de visualizações na Internet.

Jardim esfregava as mãos de contente, mas acabou a lamentar o "frango" de Subasic, que permitiu novo golo de Aguero (71) para o 3-3, e o desgaste físico dos monegascos, que se saldou em mais dois golpes dos "citizens" - autoria de Stones (77) e Sané (81).