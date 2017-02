As imagens dos desacatos que interromperam o Varzim-Leixões

Hoje às 18:59, atualizado às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A partida entre Varzim e Leixões (1-0), da 26.ª jornada da I Liga, de futebol, esteve interrompido, já em cima do minuto 90, devido a desacatos nas bancadas do estádio do Varzim.

Os problemas começaram com uma tocha arremessada pelos adeptos do Leixões para a bancada onde estavam os apoiantes do Varzim, acicatando os ânimos entre as duas falanges de apoio, o que obrigou à intervenção das forças policiais.

Com várias cadeiras arremessadas para o terreno de jogo, o árbitro Paulo Vilaça foi obrigado a interromper a partida, mais de seis minutos, para que a polícia pudesse serenar os ânimos, com apoio dos jogadores de ambas as equipas, que se dirigiram junto às respetivas claques.

Também junto ao banco do Leixões, os ânimos aqueceram com os adeptos da casa envolverem-se em algumas picardias com elementos da comitiva matosinhense, que, ao responderem, incendiaram os ânimos.

Valeu a intervenção dos dois treinadores, João Eusébio e Daniel Kenedy, para acalmarem a situação.

Perante estas interrupções, o juiz da partida concedeu 10 minutos no período de compensação, numa altura em que o Varzim já estava na frente do marcador, por 1-0.