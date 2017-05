Jonas conquista prémio de melhor jogador de abril

Hoje às 19:35 Facebook

Jonas, do Benfica, venceu o prémio de melhor jogador de abril na Liga. O avançado brasileiro arrecadou também o prémio do melhor golo do mês, sendo distinguido pelo segundo tento que apontou, na partida entre os encarnados e o Estoril.

Relativamente ao melhor futebolista do mês, o atleta das águias conquistou 22,48 % dos votos, batendo o sportinguista Bas Dost (19,92) e e o vila condense Krovinovic.(5,3%).

Na segunda liga, Paulinho (Gil Vicente) foi o mais forte. Gelson Dala (Sporting B) e Pires (Portimonense) ficaram na segunda e terceira posições, respetivamente.