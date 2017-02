Jonas leva águia de volta ao topo

Hoje às 19:54, atualizado às 19:55 Facebook

O Benfica venceu, este domingo, o Nacional, por 3-0, e regressou à liderança do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o F. C. Porto.

Após duas derrotas consecutivas - Taça da Liga e campeonato - o tricampeão voltou ao Estádio da Luz e, ainda sem Rui Vitória no banco, por castigo, voltou também às vitórias.

Ultrapassado pelo F. C. Porto, que, no sábado, venceu o Sporting, por 2-1, no clássico do Dragão, o Benfica reagiu ao mau momento que atravessava e bem pode agradecer à inspiração de Jonas.

O brasileiro abriu o marcador aos 26 minutos, num bom cabeceamento a concluir um excelente centro de Zivkovic no flanco direito. Menos de dez minutos depois, já Jonas festejava outra vez, igualando o dinamarquês Manniche como o terceiro melhor marcador estrangeiro da história do clube.

Jonas conta 76 golos ao serviço do Benfica e está a 11 de Mats Magnusson, numa lista que é liderada pelos 172 golos do paraguaio Oscar Cardozo.

O resultado final foi estabelecido aos 81 minutos, com Rafa a assinar a assistência para o golo de Mitroglou.