Jonas titular no ataque do Benfica em Guimarães

Brasileiro vai formar dupla com Mitroglou, enquanto Lindelof e Luisão estão de regresso à titularidade e vão formar dupla no eixo defensivo encarnado.

Quase quatro meses depois, Jonas está de regresso à titularidade em jogos da Liga. O avançado brasileiro vai formar dupla com o grego Mitroglou no jogo frente ao Vitória de Guimarães, cujo pontapé de saída está marcado para as 18.30 horas.

Nos vimaranenses, Pedro Martins aposta em Hernâni no lugar de Marega, que falha a receção aos encarnados em virtude de se encontrar ao serviço da seleção do Mali, que vai disputar a Taça das Nações Africanas.

V. Guimarães: Douglas; Bruno Gaspar, Josué, Pedro Henrique e Konan; João Aurélio e João Pedro; Hernâni, Hurtado e Raphinha; Soares.

Benfica: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelof e André Almeida; Fejsa, Pizzi, Salvio e Cervi; Mitroglou e Jonas.