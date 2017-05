Jorge Jesus agradece "apoio e solidariedade" pela morte do pai

Hoje às 12:45, atualizado às 12:46 Facebook

Numa nota enviada às redações, o treinador Jorge Jesus afirma estar agradecido a todos os "quadrantes clubísticos e sociais" que demonstraram apoio pela morte do seu pai.

Virgolino Jesus, 92 anos, morreu na passada sexta-feira. Pai e filho tinham uma relação próxima. No dia em que Jorge Jesus foi apresentado como treinador do Sporting, o técnico emocionou-se quando passou um vídeo com imagens do pai, que também foi atleta do clube de Alvalade.

"Humanamente, e em consciência, não podia ficar indiferente a tantas manifestações de carinho e afeto", pode ler-se no comunicado divulgado esta quarta-feira.

Várias personalidades do futebol estiveram presentes nas cerimónias fúnebres do pai de Jorge Jesus, que decorreram na Amadora. O plantel do Sporting e alguns dirigentes do Benfica estiveram entre as personalidades que se deslocaram ao velório.

"Desporto em geral e o Futebol em particular, ao longo das últimas décadas, têm-me mostrado que, para além das rivalidades saudáveis, existe algo muito mais importante: a solidariedade e o respeito pelo ser humano", concluiu o treinador.