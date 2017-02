Jorge Jesus: "As minhas equipas são as que menos golos sofrem"

Hoje às 19:34 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Sporting, admitiu nesta sexta-feira que a defesa do seu conjunto está muito aquém do esperado - sofreu 24 golos em 21 jogos.

"Normalmente as minhas equipas são as que menos golos sofrem. É uma característica que leva a reboque muitas outras. Mas este ano isso não está a acontecer. É trabalhar em cima das ideias e melhorar", afirmou.

Ainda assim, crê que os leões estão mais competentes. "Temos vindo a melhorar nas últimas jornadas em função do que estamos a produzir e encontramo-nos num bom nível. Este último encontro em Moreira de Cónegos foi a prova disso".

Apesar do líder Benfica ter 10 pontos de vantagem, Jorge Jesus assegurou que a motivação "tem de ser sempre máxima". "Os títulos foram-se perdendo ao longo da época mas isso não pode representar que os jogadores estejam menos motivados. É claro que é melhor estar até ao último segundo a disputar o título mas isso não retira responsabilidade".