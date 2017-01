Jorge Jesus: "É desumano errar sempre com o mesmo"

Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus, técnico leonino, voltou, na tarde deste sábado, abordar a temática em torno da arbitragem e a pedir responsabilidades. Técnico confirma ausências de Rui Patrício e Ruben Semedo no jogo com o Feirense.

"Errar é humano, mas também é desumano errar sempre com o mesmo. Todos temos de assumir as nossas culpas. Houve quem dissesse que os árbitros quando erram tinham que ir para a jarra. Todos podemos errar, mas temos de assumir as nossas responsabilidades e consequências", sublinhou o treinador durante a conferência de imprensa de lançamento do embate frente ao Feirense, na noite deste domingo.

Um confronto difícil, na sua opinião, e para o qual o leão, segundo o técnico, ainda não vai poder contar com Rui Patrício, Ruben Semedo e Schelotto.