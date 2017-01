Jorge Simão assume favoritismo para chegar à final da Taça da Liga

Hoje às 16:23, atualizado às 17:15 Facebook

O treinador do Braga disse esperar "um jogo muito equilibrado", mas frisou a "ambição" do clube em chegar à final da Taça da Liga.

Jorge Simão assumiu nesta terça-feira o favoritismo do Sporting de Braga para a meia-final da Taça da Liga, frente ao Vitória de Setúbal, na quarta-feira, mas disse esperar um "jogo muito equilibrado".

"Num jogo com estas características, a eliminar, as questões do favoritismo esfumam-se, mas pelo palmarés, história recente dos dois clubes e pela posição na tabela classificativa, podemos considerar o Braga como favorito", afirmou o treinador dos minhotos na conferência de imprensa de antevisão da partida, que se disputa no Estádio Algarve.

Jorge Simão notou que o Vitória de Setúbal "tem feito bons resultados contra boas equipas".

"Será um bom "combate", num jogo de características especiais, mas o que interessa, independentemente do que acontecer durante o jogo, é conseguir o apuramento para a final", frisou.

António Salvador disse na segunda-feira, na II Gala Legião de Ouro, que acredita que o clube pode ser campeão nacional pela primeira vez ainda neste centenário [faltam quatro anos para o Braga completar 100 anos] e Jorge Simão destacou a importância dessa ambição.

Os adeptos do Sporting de Braga criticam o facto de a "final four" ter lugar no Algarve e o técnico admite que "é um trajeto muito longo, ainda para mais a meio da semana".

Jorge Simão não comentou a alegada ida de André Pinto para o Sporting de André Pinto, que foi relegado pelo técnico para a equipa B dos bracarenses: "é um caso fechado, não tenho nada a comentar".