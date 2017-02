Jorge Simão garante que derrota na Taça da Liga está ultrapassada

Hoje às 17:58, atualizado às 17:59 Facebook

O treinador do Sporting de Braga, Jorge Simão, disse nesta quarta-feira que o "luto" pela derrota na final da Taça da Liga de futebol já está feito e que "há ainda muito por conquistar" no resto da época.

"Se a ferida está sarada? Quero acreditar que sim, o pior que podia acontecer era ficar a chorar sobre leite derramado. Já passou. Numa equipa como o Braga, que pode fazer jogos muito frequentes, quer nas comemorações, no caso de sucesso, quer os lutos, no insucesso, são processos muito rápidos, de três ou quatro dias", disse o técnico, na antevisão da visita ao Rio Ave, da 19ª jornada da I Liga.

"Há muitos pontos para valorizar o clube e os jogadores, para fazer uma belíssima campanha no rumo dos 65 pontos e o jogo de amanhã insere-se nessa meta", acrescentou. O responsável rejeitou as críticas de alguns adeptos à atitude da equipa nessa partida. "Respeito muito a opinião deles mas não posso aceitar que houve falta de atitude. Se isso tivesse acontecido, eu falaria", afirmou.

Admitiu que "as coisas não estão perfeitas" e "não estão a sair" como quer, mas que isso tem que ver com todo a equipa e não apenas com o meio-campo. "O que me preocupa é o que se faz quando se tem a bola", independentemente "do caminho do golo ser mais rápido" ou exigir "mais paciência".

O mercado de janeiro originou um reajuste considerável no plantel', com várias saídas e entradas. "É diferente estar em três ou quatro competições, são só 16 jogos [até ao fim da época], o plantel foi reduzido para que os jogadores sintam que têm um papel importante", explicou.

Sobre o argentino Cartabia, que já foi convocado para o jogo com os vila-condenses, disse ter sido "uma oportunidade de negócio" sobre um jogador "que já estava a ser seguido pelos radares do Braga há algum tempo". "É um jogador com um bom pé esquerdo, de corredor, muito técnico e com velocidade, e que vem para ajudar numa posição que está carenciada pela lesão do Wilson Eduardo", disse.

Em relação a Xeka, que foi emprestado ao Lille, disse ser "uma oportunidade de negócio que pode vir a ser muito rentável ao clube", detalhando que, enquanto funcionário do clube, é "muito sensível à gestão de ativos" e notando haver qualidade na equipa B para "fazer subir jogadores".