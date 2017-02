José Manuel Constantino reeleito com 80% dos votos

Hoje às 23:00, atualizado às 23:01 Facebook

O presidente do Comité Olímpico de Portugal foi reeleito para um segundo mandato à frente do organismo, para o qual era o único candidato.

Com 144 votos favoráveis (mais um branco e um nulo) num universo de 180 votos, José Manuel Constantino regozijou-se por ter superado a votação do primeiro ato eleitoral. Neste ato eleitoral votaram 31 das 33 federações olímpicas, 10 das 26 federações não olímpicas e 12 dos 18 membros extraordinários, redundando numa vitória com 80% dos votos.

"É um apoio muito significativo e é um avanço em relação à votação que tive há quatro anos. Portanto, a leitura que eu faço é que o trabalho que foi realizado foi reconhecido pelas federações", afirmou.