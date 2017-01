Juan del Potro volta ao Estoril Open

Hoje às 16:36 Facebook

O tenista argentino disputa o torneio que venceu em 2011 e 2012.

O argentino Juan Martín del Potro, 38.º do ranking mundial de ténis, vai voltar a Portugal para disputar o Estoril Open, anunciou nesta terça-feira a organização do torneio, a disputar entre 29 de abril e 7 de maio.

"Estou muito entusiasmado por voltar a Portugal e começar a minha temporada da terra batida no Estoril", referiu o tenista argentino, de 28 anos, citado pela organização, que já tinha assegurado a presença de João Sousa, 41.º do Mundo.

Também o diretor do Estoril Open, João Zilhão, assumiu o entusiasmo com o regresso de Del Potro, que considerou "um dos mais carismáticos jogadores do ATP World Tour", que, além dos dois triunfos, desistiu por lesão na segunda ronda do torneio de 2007.

Juan del Potro, vencedor do antigo Estoril Open em 2011 e 2012, foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio2016.