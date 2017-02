Juande Ramos é o treinador de Madeira Rodrigues para o Sporting

Hoje às 14:39, atualizado às 14:54 Facebook

O espanhol Juande Ramos é o treinador com quem Pedro Madeira Rodrigues tem acordo para orientar a equipa de futebol do Sporting, caso ganhe as eleições no clube.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo candidato.

Juande Ramos, de 62 anos, está sem clube desde dezembro, depois de ter sido dispensado do Málaga, devido aos maus resultados na liga espanhola. Entre os clubes por que passou antes, destaque para Real Madrid e Sevilha, com o qual conquistou duas edições da extinta Taça UEFA, em 2005/06 e 2006/07.

As eleições do Sporting realizam-se no próximo sábado, 04 de março, e Madeira Rodrigues já afirmou que, se derrotar Bruno de Carvalho, atual presidente e também candidato, não quer manter o treinador Jorge Jesus no comando da equipa 'leonina', de momento terceira classificada da I Liga portuguesa de futebol.

Caso Jesus deixe o Sporting, o romeno Laszlo Boloni, campeão com os 'leões' em 2001/02, deverá orientar a equipa até final da presente temporada, antes de assumir funções como diretor para o futebol profissional e de formação neste seu regresso ao clube, conforme já foi anunciado por Madeira Rodrigues.

A concretizar-se a sua entrada, Juande Ramos será o segundo espanhol a treinar o Sporting, depois de Fernando Argila, em 1966/67.

Com uma carreira iniciada em 1990, Juande Ramos passou por Elche B, Alcoyano, Levante, Logroñes, Barcelona B, Lérida, Rayo Vallecano, Betis, Espanyol, Málaga, Sevilha, Tottnaham (Inglaterra), Real Madrid, CSKA Moscovo (Rússia), Dnipro (Ucrânia) e nova mente no Málaga.

A fase de maior sucesso do seu percurso aconteceu ao serviço do Sevilha, com o qual, além das duas edições Taça UEFA, conquistou a Supertaça europeia, em 2006, a Taça de Espanha, em 2006/07, e Supertaça espanhola, em 2007.

Na fugaz passagem pelo Tottenham, ao qual chegou em janeiro de 2008, conduziu os londrinos à vitória na Taça da Liga