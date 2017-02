Júlio César e Zivkovic titulares em Braga

Hoje às 19:25 Facebook

Depois da vitória sobre o Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões, o Benfica procura recuperar, este domingo, a liderança do campeonato, perdida na sexta-feira para o F. C. Porto.

Sem poder contar com o castigado Ederson, expulso frente ao Arouca, Rui Vitória entregou, sem surpresa, a baliza a Júlio César, fazendo apenas mais uma alteração em relação à equipa que bateu os germânicos.

Zivkovic recupera a titularidade numa das alas, relegando Carrillo para o banco de suplentes, enquanto Rafa continua a "fazer de" Jonas (lesionado), atuando no apoio ao ponta de lança Mitroglou.

No Braga, Jorge Simão fez apenas duas alterações em relação à última partida. Baiano, lesionado, dá o lugar a Paulinho no lado direito da defesa, enquanto Assis volta ao onze, após cumprir suspensão no Bessa.