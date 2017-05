Juve volta a vencer Mónaco de Jardim e está na final da Champions

JN Hoje às 21:42 Facebook

A Juventus confirmou, nesta terça-feira, um lugar na final da Liga dos Campeões, ao vencer, na segunda mãos das meias-finais, o Mónaco, por 2-1.

Com uma vantagem de 2-0 trazida da primeira mão, a "vecchia signora", desta vez a jogar em casa, adiantou-se no marcador aos 33 minutos, com um golo de Mandzukic, e viu Dani Alves dilatar a vantagem ainda antes do intervalo (44).

Na segunda parte, Mbappé ainda reduziu, aos 69, mas era demasiado tarde para a equipa de Leonardo Jardim fugir à eliminação.

A segunda mão da outra meia-final disputa-se nesta quarta-feira, entre as duas equipas de Madrid: Atlético e Real. Na primeira mão, os "merengues" venceram por 3-0.