Juventus? "A Roma também era favorita", diz Pinto da Costa

A Juventus é favorita para o encontro desta quarta-feira, frente ao F. C. Porto? "A Roma também era favorita e ganhámos 3-0", respondeu Pinto da Costa, numa entrevista à "Gazzeta dello Sport".

Num trabalho do jornal italiano em que são destacados os 58 títulos que o presidente dos dragões ganhou na liderança dos azuis e brancos, Pinto da Costa falou sobre o embate dos oitavos de final da Liga dos Campeões, reconhecendo o poderio adversário, mas mostrando-se confiante num final feliz para o conjunto portista.

"Temos um novo treinador e isso trouxe mudanças, mas agora estamos muito mais equilibrados. Conseguimos eliminar a Roma, que era favorita, e também desta vez podemos mostrar coragem e qualidade. A Juventus pode ganhar a taça, mas nós também podemos vencer esta eliminatória", defendeu.

Assumindo o desejo de voltar a ver o F. C. Porto campeão europeu, o líder azul e branco elogiou as boas relações que os dragões mantêm com os transalpinos e até elegeu os dois jogadores preferidos no plantel da "Vecchia Signora".

"Tenho de escolher o Buffon, pela qualidade, profissionalismo e pelo amor infinito ao clube quando desceu de divisão. É uma lenda com uma história enorme. Nós também temos um guarda-redes com a mesma qualidade, o Casillas. E depois também o Alex Sandro, um grande homem. Vai tornar-se no melhor lateral esquerdo do mundo", anteviu.