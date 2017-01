Juventus aproveita derrota da Roma e reforça liderança em Itália

Hoje às 20:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A pentacampeã Juventus, adversária do F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, distanciou-se, neste domingo, na liderança do campeonato italiano, ao impor-se por 2-0 no estádio do Sassuolo, em jogo da 22.ª jornada.

O avançado argentino Higuain abriu caminho ao triunfo da Juventus, logo aos nove minutos, e o médio Khedira aumentou aos 25, tendo depois a equipa de Turim controlado as operações até ao fim.

Com menos um jogo disputado, a Juve aumentou de um para quatro pontos a vantagem sobre a Roma, que, também neste domingo, esteve por duas vezes em vantagem frente à Sampdoria, graças aos golos de Bruno Peres (cinco minutos) e Dzeko (66), mas acabou surpreendida pela resposta dos anfitriões: Praet (20) e Schick (71) empataram, antes de Muriel (73) fixar o 3-2 final.