Juventus bate Nápoles e aproxima-se da final da Taça de Itália

A Juventus deu, nesta terça-feira, um passo importante rumo à sua 17.ª final da Taça de Itália, ao vencer por 3-1 na receção ao Nápoles, em encontro da primeira mão das meias-finais.

A formação napolitana chegou ao intervalo na frente, graças a um golo do espanhol José Callejón, aos 36 minutos, mas, na segunda parte, os adversários do F. C. Porto nos oitavos de final da Champions deram a volta, com três golos argentinos.

Paolo Dybala bisou, com duas grandes penalidades, aos 47 e 69 minutos, e, pelo meio, aos 64, faturou Gonzalo Higuaín, ex-avançado dos napolitanos.

A formação de Turim, que venceu as duas últimas edições da Taça de Itália e soma 11 troféus, alcançou, assim, o 10.º triunfo consecutivo em todas as competições, um delas no Dragão, onde ganhou por 2-0.