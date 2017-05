Juventus e Higuaín conquistam Mónaco

Ontem às 21:48 Facebook

A "vecchia signora" está perto de assegurar o apuramento para a final da Liga dos Campeões, depois da vitória, por 2-0, no terreno da equipa treinada por Leonardo Jardim, na primeira mão das meias-finais.

O sonho do Mónaco em regressar à final da Champions está mais difícil. Depois de eliminar o Manchester City e o Borussia Dortmund, nas rondas anteriores, a equipa do treinador português desceu à terra, esta quarta-feira, frente a uma super Juventus.

Carrasco do Barcelona nos quartos de final, o conjunto de Turim garantiu uma bela vantagem para defender em casa, graças à inspiração da dupla Dani Alves-Higuaín. Aos 29 minutos da primeira parte, o lateral brasileiro assinou uma assistência de calcanhar que o avançado argentino concluiu sem chances para Subasic.

Com Bernardo Silva no onze e João Moutinho no banco - entrou aos 66 minutos -, o Mónaco bem tentou reagir, mas esbarrou com a bem oleada defesa da Juventus, que selaria o triunfo, e muito provavelmente, o apuramento na segunda parte.

E com os mesmos protagonistas. O cruzamento de Dani Alves foi perfeito e o instinto matador de Higuaín fez o resto, garantindo um precioso triunfo por 2-0. Na outra meia-final, disputada na terceira-feira, o Real Madrid bateu o Atlético, por 3-0, graças a um "hat-trick" de Cristiano Ronaldo.