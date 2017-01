Juventus nega ligações à máfia

Hoje às 18:02 Facebook

O clube italiano negou as notícias vindas a público em Itália e garante que vai recorrer à justiça.

A Juventus, adversária do F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, negou nesta quinta-feira qualquer ligação dos dirigentes do clube à Ndrangheta, a máfia calabresa, e prometeu recurso à justiça.

"À luz de certos artigos publicados nos últimos dias, a Juventus e o seu presidente Andrea Agnelli confiaram a juristas a defesa da sua honra e dignidade", refere o clube, em comunicado.

O diário "Il Fatto" adiantou que o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, se encontrou com o líder "ultra" Rocco Dominello, preso pela sua ligação a Ndrangheta, acrescentando ainda que a máfia calabresa tem grupos de ultras infiltrados na Juventus com o propósito de revender bilhetes fornecidos pelo clube com grandes margens de lucro.

A "vecchia signora" explica que "o promotor de Turim concluiu recentemente um levantamento de algumas famílias consideradas como pertencentes à Ndrangheta que tentaram se infiltrar em algumas atividades do clube, mas nenhum funcionário ou membro da Juventus foi objeto de qualquer investigação judicial".