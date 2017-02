Kelvin emprestado pelo F. C. Porto aos brasileiros do Vasco da Gama

Hoje às 14:05, atualizado às 14:16 Facebook

O extremo Kelvin foi emprestado pelo F. C. Porto aos brasileiros do Vasco da Gama, até 31 de dezembro de 2017, anunciou, esta sexta-feira, o clube portista.

"Kelvin já não trabalhou com o grupo, uma vez que foi cedido aos brasileiros do Vasco da Gama até 31 de dezembro de 2017, com o objetivo de continuar a jogar regularmente e de prosseguir o seu crescimento desportivo", lê-se no sítio dos "dragões" na Internet.

O avançado, de 23 anos, chegou aos 'azuis e brancos' na época 2011/12, proveniente do Paraná, foi cedido a Rio Ave, Palmeiras e São Paulo, tendo sido agora novamente emprestado, depois de ter integrado o plantel comandado por Nuno Espírito Santo durante o mês de janeiro, tendo até sido inscrito para jogar na Liga dos Campeões.