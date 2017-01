Kuca marca golo da vitória do Arouca sobre o Estoril-Praia

A. F. Ontem às 22:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo no minuto 90+3, da autoria de Kuca, ex-atacante do Estoril, deu o triunfo ao Arouca (2-1) no jogo de abertura da 17.ª jornada da Liga, disputado nesta noite de sexta-feira.

No Estádio Municipal de Arouca, foi preciso esperar pelo minuto 80 para se ver o primeiro golo, assinado por Adilson Goiano, após a marcação de um pontapé de canto.

O Estoril chegou ao empate com um remate de João Basso (87 m), mas não conseguiu evitar a quinta derrota seguida, a quarta a eito do treinador espanhol Pedro Gomez Carmona, que se pode queixar dos defensivos da equipa canarinha. Foi também na marcação de um canto, mesmo no último lance do jogo, que Kuca deu o triunfo ao Arouca.

Com este resultado, o Arouca subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com 23 pontos, a sete da zona de qualificação para a Liga Europa.

O Estoril mantém-se no 14.º lugar, três pontos acima da linha de água, mas com o risco de cair na zona de despromoção após o encerramento da jornada.