Kukula renova até 2018

O avançado cabo-verdiano Kukula, de 23 anos, renovou contrato com o Vizela até 2018.

Jogador revelação do clube minhoto na LigaPro, com seis golos e desempenhos que despertaram a cobiça de vários clubes da primeira liga, a SAD vizelenese presenteou o jogador com a continuidade por mais época e meia.

Descoberto pelo Marítimo no Batuque, foi ao serviço do clube madeirense que Kukula se estreou nos principais palcos nacionais e logo a marcar.

Na temporada 2012/2013, com Pedro Martins no comando técnico dos madeirenses, o extremo entrou para apontar o golo do empate (1-1) diante o Moreirense.