Lappi venceu Rali da Finlândia e Neuville iguala Ogier no Mundial

O piloto finlandês Esapekka Lappi (Toyota) venceu o Rali da Finlândia, alcançando o seu primeiro triunfo no Mundial da especialidade.

Já ao belga Thierry Neuville (Hyndai), bastou o sexto lugar na Finlândia, nona prova do Mundial, para igualar o francês Sebastien Ogier (Ford), que abandonou na quarta especial, no comando do campeonato.

Com nove provas já disputadas, Neuville e Ogier repartem agora o primeiro lugar na classificação individual, ambos com 160 pontos, embora o belga tenha vantagem no número de triunfos neste Mundial, com quatro, contra três do francês.

Quanto a Lappi, tinha-se estreado no Mundial deste ano no Rali de Portugal, sexta prova do campeonato, disputada entre 19 e 21 de maio, e ganho a sua primeira especial na etapa seguinte, na Sardenha, Itália.

Lappi assumiu pela primeira vez a liderança no rali da "casa" na sexta-feira, embora tenha sido ultrapassado no dia seguinte pelo compatriota Jari-Matti Latvala (Toyota).

No entanto, uma desatenção de Latvala na 19.ª especial permitiu a Lappi regressar ao comando e impedir o seu compatriota de vencer pela quarta vez na Finlândia, gerindo, até ao final, o primeiro posto.

No ano passado, Esapekka Lappi tinha vencido o WRC2 (segunda divisão do Mundial de ralis), ao volante de um Skoda.