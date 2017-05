Latvala fecha manhã no comando

Hoje às 13:11, atualizado às 13:20 Facebook

O finlandês Jari-Matti Latvala é o líder do Rali de Portugal, ao fim das três primeiras especiais da manhã desta sexta-feira.

O piloto da Toyota foi o mais rápido no troço de Caminha, controlou o andamento em Viana do Castelo e Ponte de Lima e fechou a primeira metade da etapa com meio segundo de vantagem em relação a Kris Meeke.

A primeira especial do dia, Viana do Castelo (26,7 quilómetros) ficou marcada pelo acidente de José Pedro Fontes e Inês Ponte, que causou ferimentos à dupla da Citroen, já depois de Hayden Paddon ter garantido o melhor tempo entre os WRC.

Seguiu-se a vitória de Latvala em Caminha e um resultado incrível em Ponte de Lima, na quarta especial. Por incrível que pareça, Kris Meeke, Craig Breene e Ott Tanak fecharam os 27,4 quilómetros exatamente com o mesmo tempo, enquanto Latvala perdeu 4,5 segundos para o trio da frente.

A tarde marca a segunda passagem pelas três especiais e o dia acaba com a Braga Street Stage, numa dupla especial no centro da cidade dos arcebispos, com 1,9 quilómetros.

Classificação geral após quatro especiais: 1.º Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota), 48.07,1 minutos; 2.º Kris Meeke (GRB/Citroen), a 0,5 segundos; 3.º Ott Tanak (Est/M-Sport), a 1,2s; 4.º Craig Breen (Irl/Citroen), a 1,4s; 5.º Sébastien Ogier (Fra/M-Sport), a 4,8s; 6.º Hayden Paddon (Nz/Hyundai), a 10,2s; 7.º Thierry Neuville (Bel/Hyundai), a 10,3s.