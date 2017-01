Layún e Otávio quase recuperados

Hoje às 16:12, atualizado às 16:55 Facebook

O lateral mexicano e o médio brasileiro subiram um patamar na recuperação das lesões que os afastaram da competição nas últimas semanas e já estiveram no treino desta quarta-feira do F. C. Porto

De acordo com o boletim clínico dos dragões, Layún e Otávio foram reintegrados, após terem recuperado de problemas físicos, e realizaram treino condicionado, subindo ao relvado juntamente com os restantes companheiros.

Ausentes estiveram Rúben Neves, em tratamento, e Maxi Pereira, que fez trabalho de ginásio e tratamento a uma contusão no joelho esquerdo. O treinador Nuno Espirito Santo chamou aos trabalhos com o plantel principal os 'bês' Rui Pedro e Omar Govea, bem como o sub-19 Diogo Dalot.

Ainda antes do início da sessão, que decorreu no Olival, a Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP) promoveu um controlo a todos os elementos da equipa portista, que volta a competição no sábado, com um jogo em casa diante do Rio Ave.