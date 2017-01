Layún no onze do F. C. Porto frente ao Rio Ave

Hoje às 15:11 Facebook

Lateral mexicano volta à equipa um mês e meio depois de ter jogado. Dragões jogam pela aproximação à liderança do campeonato.

Na receção do F. C. Porto ao Rio Ave, da 19.ª jornada do campeonato, Nuno Espírito Santo aposta em Layún para o lugar do lesionado Maxi Pereira. De resto, o treinador mantém a estrutura da equipa. No lado do Rio Ave, o treinador Luís Castro joga com um lateral adaptado à posição de defesa esquerdo.

F. C. Porto: Casillas; Layún, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo; Corona, Herrera e Óliver; Diogo Jota e André Silva

Rio Ave: Cássio; Nadjack, Roderick, Marcelo e Pedrinho; Filipe Augusto, Tarantini e Rúben Ribeiro; Gil Dias, Guedes e Heldon.