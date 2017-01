Leão volta às vitórias antes do clássico no Dragão

M.P. Hoje às 22:31, atualizado às 23:06 Facebook

O Sporting venceu o Paços de Ferreira, por 4-2, e recuperou alguma confiança antes do duelo com o F. C. Porto, no próximo fim de semana.

Depois de três jogos consecutivos sem ganhar - dois para a Liga e um para a Taça de Portugal -, a equipa de Jorge Jesus não tinha qualquer margem de erro na receção aos castores e a primeira parte dos leões foi muito forte.

Logo aos 12 minutos, Adrien Silva abriu o marcador na transformação de uma grande penalidade a castigar suposta falta de Monteiro sobre Bas Dost. A equipa leonina ampliou o resultado aos 32m: grande passe de Alan Ruiz a lançar Schelotto na direita, com o lateral a servir Bas Dost para uma conclusão fácil.

Mais três minutos e nova festa em Alvalade. Um grande passe de William Carvalho isolou Gelson, que fez a bola passar por cima de Defendi antes de atirar para o 3-0. Porém, o intervalo não chegaria sem uma má notícia para Jorge Jesus. William viu um cartão amarelo que o afasta do clássico frente ao F. C. Porto.

A segunda parte foi uma história completamente diferente em Alvalade. O Sporting tirou o pé do acelerador e o Paços ainda assustou, com dois golos de Welthon (50 e 76 minutos) a lançarem a incerteza, que terminou quando Bas Dost aproveitou uma saída em falso de Defendi para marcar o 16.º golo no campeonato.