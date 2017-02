Leicester volta a voar... sem Ranieri

Hoje às 21:53, atualizado às 22:17 Facebook

No primeiro jogo depois do despedimento do treinador campeão em 2016, o Leicester venceu o Liverpool, por 3-1, e acabou com as poucas esperanças dos reds em lutarem pelo título.

Depois de três derrotas consecutivas - campeonato, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões -, os proprietários do Leicester decidiram despedir Claudio Ranieri que, no ano passado, cometeu a proeza de levar o clube ao primeiro título inglês da sua história.

Os adeptos não gostaram da decisão, protestaram antes do jogo e manifestaram o seu apoio ao treinador, mas terão, certamente, gostado do desfecho do duelo desta segunda-feira.

Jamie Vardy abriu o marcador aos 28 minutos, Danny Drinkwater ampliou a vantagem aos 39, com um grande remate de primeira de fora da área, e o resultado começou a ganhar contornos de goleada aos 60, quando Vardy marcou o segundo da conta pessoal.

O Liverpool reduziria por Phillipe Coutinho, aos 68, mas a equipa de Jurgen Klopp perdeu mesmo e caiu para a quinta posição da Liga inglesa, a 14 pontos do líder Chelsea. Já o Leicester subiu a 15.º, mas continua com apenas dois pontos de vantagem em relação à linha de água.