Leixões assina com "bebé" de 16 anos

O clube de Matosinhos segurou o jovem médio-defensivo Diogo Gomes, que é considerado uma grande promessa do futebol leixonense.

A administração da SAD do Leixões anunciou a assinatura de contrato profissional com o médio Diogo Gomes, de apenas 16 anos, o que faz do jogador um dos mais novos de sempre a ter vínculo profissional com o clube de Matosinhos. O novo "bebé" do clube do Mar, que mede 1.93 m e pesa 82 kg, estava na mira de vários clubes.

Simultaneamente, os leixonenses também assinaram contrato profissional com o avançado Tiago Silva, de 18 anos, melhor marcador da equipa júnior, com 11 golos.

Ambos vão continuar, para já, a representar as equipas de sub-17 e de sub-19, nos campeonatos nacionais dos respetivos escalões.