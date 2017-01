Leixões conta com Fati a partir de amanhã

Arnaldo Martins Hoje às 16:59 Facebook

Extremo guineense é emprestado pelo Moreirense e jogará no Estádio do Mar até ao final da temporada.

O extremo Fati é reforço do Leixões, da LigaPro, até ao final da época. O jogador, de 22 anos, começa a treinar amanhã com a nova equipa, depois de os leixonenses terem acertado o negócio com o Moreirense durante o dia de hoje.

Fati é a quarta contratação de inverno do Leixões, juntando-se a Porcelis (ex-União da Madeira), que também hoje se junta ao plantel, Tino (ex-Aljustrelense) e ao egípcio Mohamed Khalifa.