Leixões sagra-se campeão nacional

O Leixões venceu este sábado em casa o Porto Vólei 2014, por 3-1, no quarto jogo da final do play-off de atribuição do título da Divisão Elite de voleibol feminino, e sagrou-se campeão nacional.

A equipa de Matosinhos venceu o primeiro e o terceiro jogos do play-off, com o segundo jogo do a ser conquistado pelas portuenses, e quebrou um jejum de 24 anos sem títulos no principal escalão perante uma Nave Ilídio Ramos lotada para celebrar o regresso das matosinhenses aos títulos.

As leixonenses sucedem ao Atlético Voleibol Clube de Famalicão no topo do voleibol feminino sénior, e reforçaram a posição de recordistas de títulos nacionais, somando agora 16 troféus, sendo que não venciam um título desde 1991/1992.

O Porto Vólei, clube criado há três anos, volta a ser finalista vencido, depois de em 2016 ter perdido o título para as famalicenses, tendo sido campeão em 2015. O emblema de Matosinhos esteve ainda envolvido na final da Taça de Portugal deste ano, perdida para o Atlético Voleibol Clube de Famalicão (3-1). As duas formações disputaram o título entre si há dois anos, tendo o Porto Vólei 2014 vencido a negra em Matosinhos.