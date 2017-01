"Leixões tem mérito", alerta Rui Vitória

Hoje às 19:23 Facebook

Depois do deslumbramento inicial que resultou em três golos sofridos em 25 minutos no jogo anterior, com o Boavista, o treinador do Benfica, Rui Vitória, alertou, esta terça-feira, para a qualidade do Leixões, embora o clube de Matosinhos esteja nos lugares de despromoção da 2.ª Liga.

"É preciso reconhecer que do outro lado estará uma equipa com os mesmos objetivos e com o sonho de chegar à afinal. É preciso tomar atenção às boas práticas que o Leixões tem e temos de colocar os nossos argumentos em campo", vincou, à BTV, o técnico das águias na antevisão à partida dos quartos de final da Taça de Portugal.

E Vitória ainda fez questão de acrescentar: "Quem chega a esta fase, e é uma equipa da 2.ª Liga, tem de ter o seu mérito. Na eliminatória anterior o Leixões eliminou uma equipa da Liga. Se perguntarmos aos jogadores do Leixões, eles acreditam que têm uma palavra a dizer".

Já sobre a equipa do Benfica, Rui Vitória revelou as conversas que tem mantido com o grupo. "Temos passado esta mensagem clara de que independentemente da competição pela frente, o objetivo é sempre o mesmo e amanhã não vai fugir à regra. A Taça de Portugal é uma competição onde queremos muito chegar longe, queremos muito vencer este jogo. Espero uma ambição elevadíssima dos jogadores", atirou.