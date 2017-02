"Lenda" da Juventus Buffon não assusta André Silva

JN Hoje às 17:58, atualizado às 17:59 Facebook

André Silva, avançado do F. C. Porto, sabe que, nesta quarta-feira, no encontro frente à Juventus, da Liga dos Campeões, terá pela frente uma "lenda" chamada Buffon, mas não se deixa amedrontar, até porque, diz, isto de ter colossos do futebol europeu pela frente é uma constante... no dia-a-dia.

Isso mesmo ficou claro na resposta que o atacante português deu, quando confrontado com o ocupante da baliza da Juventus.

"É verdade que vou ter o Buffon pela frente, mas tenho a sorte de marcar golos no treino a outra lenda, que é o Casillas. Espero conseguir marcar a uma lenda como é o Buffon, mas se não for eu a marcar, que seja a equipa", defendeu André Silva.

De resto, tal como o treinador dos azuis e brancos, Nuno Espírito Santo, o avançado mostrou ter os índices de confiança em alta e à prova do bom momento que vive a pentacampeã italiana.

Questionado sobre se a Juventus seria, atualmente, a equipa "mais em forma das que estão nos 16 avos da Champions", o jogador portista respondeu assim: "A verdade é que, se eu não pensar que vou ser eu campeão, quem vai pensar por mim? Temos de pensar que nós é que vamos sair vitoriosos, que nós é que estamos em forma, que nós é que vamos estar por cima do jogo".

Por isso, André Silva deixou uma promessa: "Olhamos para a Juventus como um grande equipa, mas vamos entrar na máxima força."