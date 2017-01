Leões negam pagamento de 250 mil euros a Bruno de Carvalho

Hoje às 16:17 Facebook

Os órgãos sociais da SAD e do clube de Alvalade emitiram, esta quarta-feira, um comunicado a negar que o presidente tenha recebido "qualquer remuneração fora das regras".

O documento, divulgado no site oficial do clube, refere que "em virtude de afirmações falsas e caluniosas sobre o pagamento de um prémio superior a 250 mil euros ao Presidente do Sporting Clube de Portugal" a SAD sentiu a necessidade de negar os factos e apresentar alguns esclarecimentos.

"É uma falsidade intolerável e um ato inaceitável, contra a honra e dignidade do Sporting Clube de Portugal e do seu Presidente, fazer passar de forma reiterada para a opinião pública a mentira de que houve lugar ao pagamento de qualquer remuneração fora das regras", refere o primeiro ponto do comunicado, garantindo que o presidente e os restantes membros do Conselho Diretivo do Clube não "auferem qualquer remuneração por qualquer atividade desenvolvida no mesmo".

Os leões esclarecem, ainda, que houve um único prémio pago a Bruno de Carvalho, revelado no terceiro ponto do comunicado: "A única remuneração extra recebida a título de prémio ao longo do atual mandato foi de 14.051 euros, conforme pode ser verificado e comprovado na página 80 do Relatório de Gestão da SAD, relativa ao exercício concluído a 30 de junho de 2016".

A SAD e o clube leonino reservam-se o direito de agir civil e criminalmente contra "todos aqueles que, de forma consciente, produzam este tipo de afirmações" que o Sporting considera difamatórias.