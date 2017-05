Leonardo Jardim à beira do título em França

Hoje às 18:03 Facebook

O treinador do Mónaco disse, esta sexta-feira, que a equipa monegasca "não pode relaxar" na luta pelo título francês, que lhe escapa há 17 anos e poderá conquistar este fim de semana.

"A minha mensagem para os jogadores é para se absterem do ambiente. O futebol joga-se dentro do campo. Estamos perto do título, mas o trabalho ainda não está feito. Devemos prosseguir o nosso caminho, manter a concentração e não podemos relaxar", observou.

Leonardo Jardim alertou, "por experiência própria" para o perigo "vindo do exterior", em referência ao clima de festa que rodeia a equipa, que tem três pontos de vantagem sobre o perseguidor Paris Saint-Germain, e menos um jogo realizado.

"É essa também a mensagem que quero dirigir aos nossos adeptos. Espero um estádio cheio e conto com o apoio total deles para os dois últimos jogos em casa", assinalou o técnico do Mónaco, que recebe no domingo o Lille.

Leonardo Jardim lembrou que o título francês será o troféu mais importante que a maioria dos jogadores que está no clube terá conquistado, pelo qual "vale a pena dar o máximo, até ao fim, para alcançar".