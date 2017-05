Leonardo Jardim diz que título no Mónaco é o mais importante da carreira

Hoje às 01:54, atualizado às 01:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Mónaco, Leonardo Jardim, disse que o título de campeão francês de futebol, conquistado com uma vitória (2-0) frente ao Saint-Étienne, é "o título mais importante" da carreira.

"Ganhar um campeonato com uma equipa que não é favorita é uma grande conquista. É o título mais importante da minha vida como treinador", atirou o técnico, de 42 anos, em declarações à estação televisiva francesa Canal+.

Com Bernardo Silva (saiu aos 69 minutos) e João Moutinho no onze titular do jogo em atraso da 31.ª jornada, os monegascos conquistaram o oitavo título da "Ligue 1" da sua história a uma jornada do fim e colocaram um ponto final a um jejum de 17 anos sem conquistar a principal competição francesa.

O Mónaco só precisava de empatar neste jogo em atraso, mas Kylian Mbappé abriu a contagem, aos 19 minutos, com Valère Germain a marcar o segundo golo em cima do apito final (90+3), com os monegascos a somarem 92 pontos, mais seis do que o Paris Saint-Germain.

No final do encontro, no estádio Luís II, Jardim elogiou o esforço da equipa, que trabalhou "muito durante os últimos 11 meses", dedicação que resultou "na melhor coisa possível".

"O Mónaco ser campeão vale os últimos quatro títulos do Paris Saint-Germain. Que o PSG ganhe é hábito, mas o Mónaco...", atirou Jardim, que já se tinha sagrado campeão na Grécia pelo Olympiacos, numa temporada de 2013 que não chegou a terminar.

Aos microfones do Canal+, Bernardo Silva disse que a equipa tinha de "desfrutar e celebrar" a conquista do campeonato. "Tivemos uma temporada excecional e merecemos isto. É a coroação do grupo inteiro", explicou o médio luso.

Esta época, o Mónaco chegou ainda às meias-finais da Liga dos Campeões, onde foi eliminado pela campeã italiana Juventus, e à final da Taça da Liga, perdida para o PSG.