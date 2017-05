Hoje às 19:35, atualizado às 19:38 Facebook

Vice-presidente do Mónaco garante que o clube vai fazer de tudo para manter o treinador português e considera Mbappé inegociável.

A excelente temporada protagonizada pelo Mónaco, com a conquista do título em França e meias-finais da Liga dos Campeões, colocaram todos os olhares em Leonardo Jardim. Nada, porém, que cause preocupação nos responsáveis do clube do Principado, que prometem fazer de tudo para segurar o técnico madeirense.

"Leonardo Jardim é o treinador perfeito para o nosso projeto. Sempre apoiei a sua contratação. Era desconhecido para a grande maioria e levantaram-se dúvidas sobre a sua competência". Mas nunca as tive", disse Vadim Vasilyev, vice-presidente do Mónaco, à CNN, assegurando estar à espera de receber "muitas propostas" por Leonardo Jardim. "O Mónaco vai fazer de tudo para o manter", garantiu o dirigente.

Vadim Vasilyev aproveitou para deixar um aviso aos interessados em Mbappé, considerando que a estrela do Mónaco é inegociável. "Seja qual for a proposta, vamos mantê-lo. É a nossa prioridade", explicou. O Liverpool é um dos principais interessados na contratação do avançado francês e, segundo a imprensa britânica, terá avançado com uma proposta de 75 milhões para assegurar a contratação do futebolista.