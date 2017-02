Leonardo Jardim vem a Portugal falar sobre gestão de atletas

Hoje às 17:33 Facebook

O treinador português Leonardo Jardim, que comanda o AS Mónaco, líder do campeonato francês, vem em março a Portugal participar no "Football Tsalks-2017", iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que decorrerá no Estoril.

A atravessar um momento muito positivo na formação francesa, que lidera a "Ligue 1", o técnico português, de 42 anos, fará a 22 de março uma intervenção sobre a gestão de atletas entre compromissos de clubes e seleções.

Recorde-se que o "Football Talks-2017" é um Congresso Internacional de Futebol que será organizado pela FPF entre 22 e 24 de março, no Centro de Congressos do Estoril.