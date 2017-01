Leonardo Jardim volta à liderança do campeonato francês

Hoje às 17:03 Facebook

O Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, goleou, neste domingo, o Lorient, por 4-0, e regressou à liderança da Liga francesa, agora com mais dois pontos do que o Nice, segundo classificado.

O brasileiro Boschilia, aos 24 e 28 minutos, e Germain, aos 37 e 59, assinaram os golos dos monegascos, que alinharam de início com Bernardo Silva. Aliás, o jovem médio português fez o passe para o segundo golo, enquanto João Moutinho foi suplente utilizado, a partir dos 69.

Com o triunfo frente ao lanterna vermelha, o Mónaco passa a somar 48 pontos, mais dois do que o Nice, que empatou na visita ao Bastia (1-1), na sexta-feira, e mais três do que o tetracampeão Paris Saint-Germain, que foi vencer ao terreno do Nantes (2-0), de Sérgio Conceição, no sábado.