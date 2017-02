Líder do Sindicato de Jogadores vai à FIFA

Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, vai marcar presença, esta quinta-feira, numa reunião da Câmara de Resolução de Litígios. O encontro decorrerá em Zurique, na Suíça, na presença de várias personalidades ligadas à modalidade.

Refira-se que a Câmara de Resolução de Litígios (DRC) é o órgão jurisdicional da FIFA competente para arbitrar a resolução de litígios, com base numa representação equitativa de jogadores e clubes e um presidente independente.

De acordo com uma nota do organismo sindical, a DRC é competente "para tratar as disputas de índole laboral entre clubes e jogadores que tenham uma dimensão internacional, bem como as disputas entre clubes referentes à compensação pela formação e ao mecanismo de solidariedade".

A Câmara de Resolução de Litígios tem composição paritária: 12 membros indicados pela FIFA (clubes) e 12 pela FIFPro (jogadores), sendo presidida, atualmente, pelo inglês Geoff Thompson.

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol é um dos 12 membros indicados pelos jogadores.