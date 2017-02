Liga discute reintegração do Gil Vicente esta terça-feira

Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A alteração ao Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), tendo em vista uma eventual reintegração do Gil Vicente na I Liga, vai estar em discussão na Assembleia-Geral (AG) extraordinária do organismo.

Os gilistas tinham visto, em maio de 2016, o Tribunal Administrativo de Lisboa ter considerado nulo o acórdão de agosto de 2006 do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que condenou na altura o Gil Vicente a descer à 2.ª Liga, mas o clube de Barcelos não chegou a ser reintegrado na Liga pela LPFP.

Na temporada passada, a LPFP não reintegrou o Gil Vicente na Liga depois de o Belenenses, uma das partes envolvidas no "caso Mateus", que ditou a despromoção gilista, ter recorrido da decisão, alegando "a defesa da honra de antigos dirigentes do Belenenses, vilipendiada a pretexto deste caso".

A LPFP adiou assim a decisão de reintegração e solicitou um parecer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), cujas conclusões apontam para a possibilidade de reintegração do clube de Barcelos no campeonato principal.

Nesse mesmo parecer, o TAD deixa em aberto as várias opções a seguir após uma eventual reintegração gilista, sempre no sentido de proteger as entidades desportivas envolvidas, tais como as disputas de 'liguilhas' ou 'play-offs', que determinem as restantes equipas a comporem os quadros das 1.ª e 2.ª Ligas devido aos inevitáveis alargamentos.

Neste ponto, os clubes vão ainda deliberar sobre os quadros competitivos dos campeonatos profissionais, sendo que a direção do organismo já se mostrou favorável à presença de 18 equipas em cada um dos escalões.

A AG da LPFP vai ainda debruçar-se sobre as respostas apresentadas por membros da ex-comissão executiva, presidida por Mário Figueiredo, no seguimento de uma deliberação tomada na reunião magna de 07 de outubro de 2016, estando prevista a apreciação, discussão e votação de propostas quanto ao prosseguimento do processo.

Na reunião de 07 de outubro, os clubes da LPFP tinham decidido, por unanimidade, dar 30 dias à anterior comissão executiva para explicar verbas que poderão representar danos para o organismo.