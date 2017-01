Liverpool perde em casa com lanterna-vermelha Swansea

Hoje às 15:09 Facebook

O Swansea venceu este sábado no terreno do Liverpool, por 3-2, em jogo da 22.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e deixou os 'reds' ao alcance de Arsenal e Manchester City, depois de três jogos sem vencer.

Depois de um 'nulo' no primeiro tempo, o espanhol Llorente 'bisou' para os galeses, aos 48 e aos 52 minutos, o brasileiro Roberto Firmino ripostou, aos 55 e aos 69, mas o islandês Sigurosson selou o triunfo para o 'aflito' Swansea, aos 74.

Com este triunfo, o Swansea sobe provisoriamente ao 17.º lugar, deixando o último posto, com 18 pontos, mais dois do que Crystal Palace e Hull City, de Marco Silva, e mais três do que o Sunderland, que contam menos um jogo.

O Liverpool, que empatou nas últimas duas rondas com Sunderland (2-2) e Manchester United (1-1), segue no terceiro lugar, com os mesmos 45 pontos do Tottenham, segundo, e a sete do líder Chelsea, podendo ser alcançado por Arsenal e Manchester City.