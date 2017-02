Lopetegui diz que porta da seleção não está fechada para Casillas

Ontem às 23:46 Facebook

O selecionador espanhol de futebol, Julen Lopetegui, disse, esta quinta-feira, que a porta da equipa não está fechada "para ninguém e muito menos para Casillas", o guarda-redes do F.C. Porto.

O técnico basco explicou, no programa televisivo Estudio Estadio, que observa vários guarda-redes que têm estado a bom nivel, destacando, além do guardião dos dragões, Diego López, do AC Milan, Sergio Asenjo, do Villarreal, e Víctor Valdés, do Middlesbrough.

"A nossa obrigação é seguir o seu trabalho. Não fechamos a porta a ninguém e muito menos a Iker. Está a jogar a bom nivel e está a fazer uma boa temporada, sem dúvida", acrescentou o antigo treinador do F.C. Porto.

Casillas, de 35 anos, não joga pela seleção desde 2015, ano em que se transferiu para os azuis e brancos, cumprindo até agora 63 jogos.

Igualmente afastado das opções, também o médio do Chelsea Cesc Fàbregas pode regressar à seleção, uma vez que "não há decisões absolutas" no seio da equipa, deixando elogios a "um jogador de muitíssima categoria".