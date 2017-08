Los Angeles organiza Jogos Olímpicos de 2028

Hoje às 10:08 Facebook

A cidade de Los Angeles vai organizar os Jogos Olímpicos de 2028, anunciou na segunda-feira a candidatura norte-americana, garantindo ter chegado a um acordo com o Comité Olímpico Internacional (COI), que deverá ser formalizado em setembro.

Los Angeles e Paris eram as candidatas à organização dos Jogos de 2024, mas o presidente do COI, Thomas Bach já tinha manifestado o desejo de atribuir a cada uma das cidades os Jogos de 2024 e 2028.

Assim, no acordo a formalizar em 13 de setembro na assembleia-geral do COI, em Lima, deverão ser formalizadas as atribuições dos Jogos de 2024 a Paris e dos de 2028 a Los Angeles.

"Estamos aqui para escrever a história. Estou orgulhoso por poder anunciar que os Jogos Olímpicos vão voltar aos Estados Unidos (...) e a Los Angeles", disse o presidente da câmara da cidade californiana, Eric Garcetti.

Em comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se confiante de que a cidade "vai encarnar na perfeição o espírito olímpico e o espírito norte-americano".

A presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, garantiu estar "feliz" com o anúncio da candidatura norte-americana, por este ser um "passo de extrema importância" na atribuição dos Jogos de 2024 à capital francesa.

Apesar deste acordo, que ainda terá de ser formalizado, o COI vai lançar um processo de candidatura para os JO de 2028, e nomear uma comissão de avaliação que será presidida pelo suíço Patrick Baumann, que já liderou a comissão para a escolha do organizador do evento em 2024.

Pela "espera" de quatro anos, o COI deverá atribuir à cidade norte-americana uma verba a rondar os 1,52 mil milhões de euros, enquanto Paris receberá cerca de 1,26 mil milhões.

Esta será a terceira vez que Los Angeles recebe a maior competição desportiva do mundo, depois das edições de 1932 e 1984.

Em 2024, Paris receberá o evento também pela terceira vez, depois de 1900 e 1924.