Lotação esgotada para a festa de apresentação do F.C. Porto

JN Hoje às 15:24, atualizado às 15:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram vendidos este sábado de manhã os cem bilhetes que ainda restavam para assistir à festa de apresentação do F.C. Porto, domingo, no Estádio do Dragão.

O jogo de apresentação da equipa de Sérgio Conceição para a época de 2017/18 será frente aos espanhóis do Deportivo da Corunha.

O jogo realiza-se no Estádio do Dragão, domingo, às 19.30 horas, mas a animação começa às 14.30 horas no perímetro do estádio e a abertura de portas será às 16.45 horas.

No interior do recinto, ainda antes de a bola começar a rolar, os adeptos vão poder assistir à atuação de Mundo Segundo e à apresentação oficial do plantel.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Os bilhetes para o jogo de estreia na Liga, no Dragão, com o Estoril, a 9 de agosto, foram colocados à venda este sábado.