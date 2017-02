Luís Filipe Vieira reitera ambição do tetra

JN Hoje às 17:35 Facebook

O 113.º aniversário do Benfica e a inauguração do monumento a Cosme Damião foram o pano de fundo para Luís Filipe Vieira, presidente das águias, reiterar a ambição do tetracampeonato.

"É uma boa inspiração para o trabalho diário que realizamos, para a conquista do tetra e para as vitórias que queremos concretizar. Com a mesma determinação e humildade que tinha Cosme Damião, continuamos a trabalhar para ter resultados", salientou o líder das águias, durante o discurso de inauguração do monumento que homenageia o fundador do Benfica.

Luís Filipe Vieira considerou ainda que a construção, erguida na rotunda sul da Avenida Machado Santos, junto à garagem do Estádio da Luz, é um novo chamariz para os turistas.

"Sendo o Benfica uma marca global, o território em que estamos é hoje um ponto turístico, depois do Estádio da Luz e da estátua de Eusébio", defendeu.

O presidente encarnado defendeu ainda que o Benfica é um clube do povo. "Nascemos do povo, e é o povo que também nos reconhece. É ele que alimenta a nossa história de glórias e nos suporta com o seu apoio. Foi ele que esteve na origem do Sport Lisboa e Benfica. Cento e treze anos depois, nada melhor do que nos reunirmos para homenagear uma figura maior do clube", frisou.