Luís Martins substitui João de Deus no Sporting B

Luís Mota Hoje às 21:32, atualizado às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Está encontrado o novo treinador do Sporting B. Luís Martins, diretor técnico do futebol de formação verde e branco, assume, também, as funções técnicas na equipa secundária dos leões, apurou o JN.

Martins voltou em junho passado a Alvalade, depois de ter sido adjunto de André Villas-Boas no Tottenham e no Zenit S. Petersburgo. E agora está de volta aos relvados para tentar salvar os "Bês" leoninos da despromoção.

João de Deus abandonou esta tarde, de quarta-feira, o comando técnico, após a derrota caseira com o Varzim (1-2), consumando o 12.º jogo sem triunfos na 2.ª Liga.